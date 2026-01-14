Va al frente: DT de 2 de Mayo aclara su comentario sobre Paolo Guerrero de "no tenerle miedo"

Alianza Lima y un reto internacional. Y es que los íntimos jugarán ante el 2 de Mayo en lo que será la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 a ida y vuelta.

En Alianza Lima están en plena pretemporada y con motivo de la eliminatoria contra el paraguayo 2 de Mayo RPP conversó con el director técnico Eduardo Ledesma. Este, en un primer momento, dio cuenta de cómo es que se encuentra su equipo.

"Realmente que estamos finalizando la etapa de hacer la base. Salimos de la pretemporada con amistosos, tratando de encontrar nuestro mejor nivel para el inicio del torneo paraguayo (...) Creo que nos preparamos de buena manara y estos amistosos nos sirven para soltarnos", le dijo Ledesma a 'Fútbol como cancha'.

La palabra del entrenador de 2 de Mayo por Paolo Guerrero. | Fuente: RPP

En 2 de Mayo hablan de Alianza

De otro lado, destacó las virtudes del club blanquiazul que tiene como nuevo director técnico al argentino Pablo Guede.

"Es un rival que hay que respetar porque tiene mucho historia. Está acostumbrado a jugar este tipo de torneos y por los jugadores que tiene. Esto provoca que la gente de acá y los jugadores es que te motiva. Es un partido que motiva a cualquiera y nos toca Alianza, que es una grande. Eso es realmente una sensación muy linda", indicó.

Posteriormente, el DT de 2 de Mayo aclaró sus palabras en los últimos días respecto a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. Había dicho que no debía temerle al 'Depredador'.

"Eso fue algo que la otra vez me causó un poco de gracia (...) Primero que si hablo mal de Advíncula, Zambrano o Guerrero yo sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera de Paolo es gigantesca. Estos son jugadores de jerarquía y por algo se mantienen en el primer nivel. A lo que iba era a que, acá en Paraguay, los jugadores de 2 de Mayo están acostumbrados a jugadores como Roque Santa Cruz y 'Tacuara' Cardozo que jugaron en Europa (...) Para aclararlo, uno siempre tuvo admiración por él y Claudio Pizarro", mencionó el DT.

Alianza Lima y el cruce ante 2 de Mayo

La ida entre Alianza Lima y la escuadra de 2 de Mayo está pactada para el miércoles 4 de febrero (7:30 p.m. hora peruana) en el Estadio Estadio Río Parapití. La vuelta va para el 11 del mismo mes (7:30 p.m. de Perú) en el Alejandro Villanueva.