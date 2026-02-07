Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Exalcalde de San Ignacio recibe 12 años de prisión por adjudicación ilegal de obras públicas

El exalcalde de la provincia de San Ignacio, Carlos Martínez.
El exalcalde de la provincia de San Ignacio, Carlos Martínez. | Fuente: Fiscalía
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Carlos Martínez fue sentenciado junto a otros tres exfuncionarios municipales por el delito de colusión agravada.

El Poder Judicial sentenció a 12 años de prisión a Carlos Martínez, exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, en la región de  Cajamarca, por el delito de colusión agravada. La misma pena fue impuesta a los exfuncionarios municipales Euler Jave, exgerente municipal; Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura; y Wilfredo Romero, exjefe de Abastecimientos.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, los hechos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2012, periodo en el que los sentenciados concertaron ilícitamente con terceros para defraudar económicamente a la municipalidad.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas acreditó que los exfuncionarios se coludieron con Hans Díaz en la contratación de servicios para la elaboración del expediente técnico del proyecto de construcción de alcantarillado y mejoramiento de la red de agua potable del manantial La Lima, en el caserío de Peringos, distrito de San Ignacio.

Esta concertación ilícita generó un perjuicio económico de S/39 000 y S/27 750 en agravio del municipio.

Asimismo, se demostró que los exfuncionarios se coludieron con Lía Aguinaga, gerente general de una empresa privada, en procesos de contratación pública vinculados a la obra de agua potable y saneamiento del mismo caserío, ocasionando un perjuicio adicional de S/27 750.

Por estos hechos, Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron condenados a seis años de prisión, pena que fue convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También deberán pagar una reparación civil de S/29 000 y S/37 750, respectivamente.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Carlos Martínez Municipalidad Provincial de San Ignacio Poder Judicial Fiscalía

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA