Exalcalde de San Ignacio recibe 12 años de prisión por adjudicación ilegal de obras públicas

Carlos Martínez fue sentenciado junto a otros tres exfuncionarios municipales por el delito de colusión agravada.

El Poder Judicial sentenció a 12 años de prisión a Carlos Martínez, exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, en la región de Cajamarca, por el delito de colusión agravada. La misma pena fue impuesta a los exfuncionarios municipales Euler Jave, exgerente municipal; Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura; y Wilfredo Romero, exjefe de Abastecimientos.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, los hechos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2012, periodo en el que los sentenciados concertaron ilícitamente con terceros para defraudar económicamente a la municipalidad.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas acreditó que los exfuncionarios se coludieron con Hans Díaz en la contratación de servicios para la elaboración del expediente técnico del proyecto de construcción de alcantarillado y mejoramiento de la red de agua potable del manantial La Lima, en el caserío de Peringos, distrito de San Ignacio.

Esta concertación ilícita generó un perjuicio económico de S/39 000 y S/27 750 en agravio del municipio.

Asimismo, se demostró que los exfuncionarios se coludieron con Lía Aguinaga, gerente general de una empresa privada, en procesos de contratación pública vinculados a la obra de agua potable y saneamiento del mismo caserío, ocasionando un perjuicio adicional de S/27 750.

Por estos hechos, Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron condenados a seis años de prisión, pena que fue convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También deberán pagar una reparación civil de S/29 000 y S/37 750, respectivamente.