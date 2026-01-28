Anderson Santamaría presenta un desgarro: ¿se pierde el Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

Universitario va con todo. Los cremas, este domingo, debutan en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto al recibir en el Estadio Monumental U Marathon a ADT.

En la previa, el defensa de Universitario de Deportes, Anderson Santamaría, sufrió un desgarro en el más reciente entrenamiento del equipo merengue bajo las órdenes del entrenador español Javier Rabanal. La dolencia es en uno de sus abductores, aunque este miércoles no ha presentado dolor según pudo conocer RPP.

Es de esta manera que en Universitario va a esperar hasta lo último a Santamaría para que este llegue al cotejo frente a los tarmeños en condición de local.