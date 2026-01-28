Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Anderson Santamaría presenta un desgarro: ¿se pierde el Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

En Universitario, Anderson Santamaría usa el dorsal 4.
En Universitario, Anderson Santamaría usa el dorsal 4. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer respecto a la dolencia de Anderson Santamaría en Universitario de Deportes.

Universitario va con todo. Los cremas, este domingo, debutan en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto al recibir en el Estadio Monumental U Marathon a ADT.

En la previa, el defensa de Universitario de Deportes, Anderson Santamaría, sufrió un desgarro en el más reciente entrenamiento del equipo merengue bajo las órdenes del entrenador español Javier Rabanal. La dolencia es en uno de sus abductores, aunque este miércoles no ha presentado dolor según pudo conocer RPP.

Es de esta manera que en Universitario va a esperar hasta lo último a Santamaría para que este llegue al cotejo frente a los tarmeños en condición de local.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Santamaría ya sabe lo que es anotar con la camiseta de la 'U'.
Santamaría ya sabe lo que es anotar con la camiseta de la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Esta nueva campaña es la segunda del popular 'Santa' en la U. Va por un nuevo título de la Liga1 como jugador merengue, el cual significaría el ansiado tetracampeonato del club.

Para el duelo contra ADT, los cremas irían con Diego Romero; Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Anderson Santamaría Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA