Atención, Alianza Lima: Néstor Gorosito fue nominado a mejor entrenador de la Liga1 2025

Así fue la presentación de Néstor Gorosito como entrenador de Alianza.
Así fue la presentación de Néstor Gorosito como entrenador de Alianza. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito, que ya no está más en Alianza Lima, es considerado uno de los mejores entrenadores de este año.

La Liga1 Te Apuesto llegó a su final con el tricampeonato de Universitario de Deportes, y el ente organizador publicó a los nominados a mejor entrenador del torneo 2025. El argentino Néstor Gorosito figura en la terna.

Alianza Lima destacó este año a nivel internacional bajo la batuta de Gorosito, que no pudo repetir la campaña a nivel local, ya que dejó de ser DT del cuadro de La Victoria, tras perder ante Sporting Cristal en los playoffs.

Por su parte, Jorge Fossati es el claro favorito para obtener este logro al llevar a Universitario de Deportes al tricampeonato de la Liga1. Eso sí, al igual que Gorosito, el experimentado técnico uruguayo ya no sigue más en su cargo.

Completan la lista el argentino Miguel Ángel Rondelli, de Cusco FC, que acabó como Perú 2 en la próxima Copa Libertadores. Además, aparece Gerardo Ameli, de Alianza Atlético.

¿Cómo votar por mejor entrenador de Liga1?

Hay que tener en cuenta que las votaciones están abiertas en la página web de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para que tu voto sea válido, debes brindar tu nombre y apellido, además de un correo electrónico.

Alianza Lima Néstor Gorosito Liga1

