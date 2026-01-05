Guillermo Viscarra por el 2026 de Alianza Lima: "Va a ser otro año lindo"

Segundo año de Guillermo Viscarra en Alianza Lima. Y es que ya inició la pretemporada blanquiazul y el portero boliviano se sumó al plantel que ahora dirige el entrenador argentino Pablo Guede.

A su salida del último entrenamiento de Alianza Lima, Guillermo Viscarra dio sus expectativas de lo que será una nueva campaña en el equipo de La Victoria. Tiene claro que las metas se deben alcanzar y que un nuevo título para el club está fuera de discusión.

"Estamos bien y felices de estar acá, de entrenar y conociéndonos como grupo. Muy motivado por el año que tenemos por delante", fue lo que dijo el guardameta titular de Alianza a los medios locales.

𝐄𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚. 𝙿𝚛𝚎𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘𝚛𝚊𝚍𝚊 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐀. 💪🏾🔥 pic.twitter.com/puBhH2laoO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 5, 2026

Lo que espera Viscarra en Alianza Lima

Posteriormente, el internacional con la Selección de Bolivia respondió respecto a cómo van los trabajos con sus nuevos compañeros, además de proyectarse hacia la nueva temporada.

"Va a ser otro año lindo. Los objetivos están claros y vamos a esforzarnos desde el primer día. Los refuerzos son excelentes jugadores y por eso los trajeron acá", agregó.

Más adelante, Guillermo Viscarra mencionó que poco a poco va conociendo a los nuevos jugadores de Alianza Lima. Se tiene fe para ser campeón a fin de la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

"Falta conformar un buen grupo y lo queremos hacer desde la pretemporada. El grupo está bien y con muchas ganas de seguir trabajando", agregó.

El 2026 de Alianza Lima

En esta nueva temporada, Alianza Lima no solo jugará la Liga1, sino que tendrá participación en la Copa Libertadores de América 2026 desde la Fase 1.

Jugará, en un inicio, ante el paraguayo 2 de Mayo. Si pasa de ronda, el equipo que dirige Pablo Guede medirá fuerzas en el Fase 2 ante Sporting Cristal.