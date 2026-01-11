Pedro Gallese siempre destaca: se lució con una gran atajada en su debut en Deportivo Cali [VIDEO]

Una aventura. Y es que, tras su sorpresiva salida de Orlando City en la MLS, Pedro Gallese firmó contrato como nuevo portero de Deportivo Cali para jugar la liga colombiana de primera división.

Actualmente, Pedro Gallese y el Deportivo Cali están en plena temporada. Justamente, el último sábado, se vieron las caras ante el tradicional Once Caldas en la Serie Colombia, un torneo amistoso de preparación en el vecino país del norte.

En este duelo, Gallese fue titular en el club caleño y en el primer tiempo, a poco de la recta final, el portero peruano destacó en su conjunto con una atajada de gran nivel.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La tapada de Pedro Gallese frente a Once Caldas. | Fuente: ESPN

Deportivo Cali ya cuenta con Pedro Gallese

Mateo Zuleta fue el encargado de cobrar un tiro libre a favor del club de Manizales. Pateó fuerte, a un lado de la barrera y la pelota fue directamente al palo izquierdo del 'Pulpo'.

El guardameta, internacional con la Selección Peruana, tuvo una gran reacción. Se estiró y con sus puños despejó el peligro de su área, siendo elogiado por los comentaristas de la transmisión oficial del partido.

En lo que respecta al marcador, el Deportivo Cali igualó sin goles con el Once Caldas. Para este encuentro, tuvo una oncena conformada por Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Yani Quintero, Johan Martínez, Avilés Hurtado; Emanuel Reynoso y Juan Ignacio Dinenno.

En tanto, se debe tener en cuenta que el club del arquero peruano debutará en la liga colombiana 2026 frente a Jaguares en Montería.

"Reto nuevo, proyecto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí también en el Deportivo Cali. Que vuelva a la gran historia que tiene, que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él", dijo el golero nacional en su presentación oficial.