Edison Flores y la razón de su asistencia al partido de Alianza ante Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 no se detiene. El pasado domingo, en la primera jornada de la Fase 2, Alianza Lima le ganó 3-1 a Rebaza Acosta.

Uno de los espectadores al partido en el Polideportivo Lucha Fuentes fue Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes. El popular 'Orejas' fue a apoyar a su hermana Wendy, quien juega en Rebaza Acosta, y en la previa comentó cómo es que se dio su presencia en el recinto ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

"Vengo a alentar a mi hermana (Wendy). Ella me invitó y primera vez por aquí. Ella sabe el cariño que le tengo. Coincidencias de la vida ante Alianza y sé que es difícil ante ellas", sostuvo Flores a Latina.

Luego, el también internacional con la Selección Peruana aguarda que no sea la última vez para ver los cotejos de vóley, en medio de su pretemporada con la 'U'.

"El ambiente es muy bonito. Hay mucha gente y sé que todo es entretenido. Si tienen la oportunidad, vengan a apoyar a sus equipos. Este año voy a tratar de venir a apoyar a mi hermana. Espero no se cruce con los partidos que tengo", dijo.

Por último, sobre la campaña de la Liga Peruana de Vóley, añadió que "a mí me gusta el vóley también. Se vive al máximo y es otra cosa ver la liga profesional. El Polideportivo está hermoso y hay gente de todos los equipos".

Fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea

5:00 p.m. | U. San Martín 3-0 Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario 3-1 Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano 2-3 Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026