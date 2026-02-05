Oliver Sonne fue considerado por Sparta Praga para la Conference League, pero Joao Grimaldo quedó fuera

Dupla peruana. Joao Grimaldo y Oliver Sonne son parte del Sparta Praga, elenco que lucha semana a semana por el título de la liga checa de primera división 2025-26.

► Con Oliver Sonne y Felipe Chávez: estos son los futbolistas peruanos en Europa que convocaría Mano Menezes

El Sparta Praga, además de jugar su liga local, también es parte de la Conference League en los octavos de final. Sin embargo, uno de los peruanos no fue considerado por el elenco mención a nivel internacional para lo que resta de la actual temporada.

Resulta que Sparta Praga sí consideró a Sonne para la Conference League, pero no a Grimaldo. Esto ya que el club checo ya dio su lista final para lo que resta de campaña en dicho campeonato que organiza UEFA.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

👥 SOUPISKA UEFA | Seznam hráčů pro jarní část Konferenční ligy doplní Andrew Irving, Oliver Sonne a Matyáš Vojta 🆕



➡️ https://t.co/dC5ktnE7UD pic.twitter.com/fCyHwjlG3f — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 5, 2026

Oliver Sonne en la Conference League con el Praga

"Andrew Irving, Oliver Sonne y Matyas Vojta completarán la lista de jugadores para la parte restante de la Conference League", fue lo que publicó el club por medio de sus redes sociales.

Hay que tener en cuenta que este elenco solo podía inscribir a tres jugadores nuevos para el torneo UEFA. Así, se decidieron por el danés-peruano, quien llegó a modo de préstamo procedente del Burnley.

De esta manera, Joao Grimaldo solo podrá jugar la liga local y la Copa con el Sparta Praga. A nivel internacional, quedó descartado por el director técnico Brian Priske.

Oliver Sonne y su debut con Sparta Praga

Tras darle una asistencia a Joao Grimaldo, en partido contra Dukla, Oliver Sonne habló de lo que fue su primer cotejo con la camiseta de Sparta Praga.

"Primera asistencia y primer gol. Creo que es bueno. Espero que Joao siga dando lo mejor y es muy bueno que anote goles. Eso es bueno. Es bueno tener a mi amigo peruano en el otro poste anotando. Creo que se van a volver locos en Perú", indicó el también ex Silkeborg IF.