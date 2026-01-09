Alex Valera fue elegido 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1: "La 'U' es un equipo sólido"

Alex Valera fue elegido como el 'Mejor jugador del Año' de la Liga 1 -Te apuesto del 2025. El delantero de Universitario de Deportes, que marcó 16 goles en la temporada, logró dicha distinción al ser mencionado este viernes en el evento de premiación.

"Muy buenas noches con todos. Primero, agradecer a Dios, a mi familia, a mi hija, a mis amigos que siempre están conmigo en las buenas y en las malas, a mis dirigentes, al profesor Jorge Fossati, a su comando técnico, a mis compañeros", expresó el futbolista.

Noticia en desarrollo....