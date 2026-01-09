Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alex Valera fue elegido 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1: "La 'U' es un equipo sólido"

Alex Valera fue elegio el 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1.
Alex Valera fue elegio el 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El delantero de Universitario de Deportes agradeció a su familia, al director Jorge Fossati y a sus compañeros. "Somos Tricampeones y eso se demuestra con el esfuerzo", expresó.

Alex Valera fue elegido como el 'Mejor jugador del Año' de la Liga 1 -Te apuesto del 2025. El delantero de Universitario de Deportes, que marcó 16 goles en la temporada, logró dicha distinción al ser mencionado este viernes en el evento de premiación.

"Muy buenas noches con todos. Primero, agradecer a Dios, a mi familia, a mi hija, a mis amigos que siempre están conmigo en las buenas y en las malas, a mis dirigentes, al profesor Jorge Fossati, a su comando técnico, a mis compañeros", expresó el futbolista.

Noticia en desarrollo....

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Alex Valera Liga 1 Universitario de Deportes

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA