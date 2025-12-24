Franco Velazco responde a Jorge Fossati por afirmar presunta falta de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

El administrador de Universitario de Deportes dice que no va a ceder a presiones de Jorge Fossati.

Universitario de Deportes respondió luego que Jorge Fossati mostrara su molestia, ya que asegura que la administración crema debe definir sus temas económicos que se encuentran pendientes tras desvincularse del tricampeón nacional.

Franco Velazco, administrador de Universitario, aclaró la situación contractual de Fossati y cuestionó que haya hecho públicos detalles de la disputa legal tras su salida.

"No vale la pena para ambas partes ponernos a discutir sobre algo que él ha mencionado hoy. Me apena que lo haya mencionado porque le dije que no iba a tocar ese tema públicamente con nadie. Era algo que se iba a manejar de forma privada. Pero bueno, si él ha decidido mencionar algo, es él quien queda expuesto ante los hinchas", apuntó.

"Me quedo con el Fossati tricampeón, con la persona con la que hemos compartido estos años. Nosotros no vamos a ceder y perjudicar los intereses de la 'U', vamos a manejar la parte económica y contractual en el ámbito que corresponde. Me voy a quedar con el lugar que tiene Fossati en la historia del club", concluyó en diálogo con Omar Dávila.

¿Qué dijo Jorge Fossati?

"Estoy tratando de disfrutar, al menos como mínimo, una pausa. Del todo no puedo porque, lamentablemente, ya está tomada la decisión. Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", declaró. Fossati.

El entrenador uruguayo indicó que espera que su situación sea definida por Universitario. "Antes de tomar una decisión así (fichaje de Javier Rabanal), se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas" agregó.