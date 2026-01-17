Sergio Peña va al frente: el '10' de Alianza Lima rompió su silencio tras las críticas por su autogol

Tras dos derrotas en la Serie Río de La Plata, los partidos amistosos de pretemporada no han dejado todavía sensaciones positivas en Alianza Lima. Los íntimos cayeron contra Independiente y Unión, generando cuestionamientos sobre las estrategias del técnico Pablo Guede y algunos futbolistas, como el caso de Sergio Peña.

Sergio Peña, quien esta temporada lleva el dorsal 10 en Alianza Lima, fue elegido como titular en los dos primeros encuentros. Tras mostrar un rendimiento positivo contra Independiente, quedó señalado en el choque frente a Unión por el autogol que hizo antes del minuto de juego.

En ese partido, Pablo Guede le recriminó al volante no empujar a su equipo a campo contrario y jugar el balón hacia atrás.

Sergio Peña se pronuncia

En un story en su cuenta de Instagram, Sergio Peña envió un mensaje en el que indicó tener capacidad para sobreponerse ante las adversidades.

“Mis padres me criaron bien. Se mataron por mis hermanos y por mí. Mi abuela luchó y lucha cada día por todos nosotros y mi familia nunca me dio la espalda. Mi hija tiene una buena educación. Mi novia y yo somos felices viviendo, superando etapas y metas. Cada día me enamoro más de la vida, de lo que me da y de lo que me quita. En mi cabeza y en mi corazón nunca estuvo ni nunca estará hacerle daño a alguien. Me criaron con capacidad de sufrir, pero de sufrir para sobreponerme, para volver a aparecer y para crecer hasta mis últimos días”, expresó en primer momento.

El mediocampista de Alianza Lima se refirió a los golpes de la vida y la “decepción” que genera la gente.

“La vida golpea, la gente decepciona, pero todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y cuando haces las cosas con el corazón y la mente, todo siempre se resuelve. Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor. No me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue. No me desespero, pero sí lo espero. Y cuando ese momento llegue, seré feliz con mi familia y con quien me golpeó, me humilló y se burló, porque mi éxito no lo voy a lograr”, señaló.

El autogol de Sergio Peña ante Unión en la Serie Río de La Plata | Fuente: ESPN

Último amistoso en Uruguay

Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de La Plata, jugando este domingo ante Colo Colo. Pablo Guede anticipó que seguirá probando diversas variantes antes del arranque oficial de la temporada.

Tras esto, los íntimos retornarán al país para prepararse con miras a la Noche Blanquiazul 2026, del sábado 24 de enero ante el Inter Miami. Luego pondrán el foco en el inicio de la Liga1 Te Apuesto, chocando ante Sport Huancayo el viernes 30.