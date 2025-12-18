Paquetes hospitality para el Mundial 2026 ya están a la venta en Perú

La Copa del Mundo es, sin lugar a dudas, el evento más importante para todos los fanáticos del fútbol. El año entrante se vivirá un Mundial que, por primera vez en la historia, se llevará a cabo en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá albergarán 104 partidos.

Con meses de anticipación, distintos hinchas de diversos países apuestan por asegurar sus entradas. Algunos adquieren las de categoría 1, 2 y 3 por medio de la FIFA, mientras que otros optan por conseguir paquetes mucho más completos a través de los agentes autorizados por On Location, único proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Si bien la Selección Peruana no logró clasificar, algunos fanáticos peruanos igual aprovecharán entre junio y julio para ser testigo de esa gran fiesta del fútbol que contará con un total de 48 equipos. Por ello, On Location designó a PDC como el punto de contacto para comprar paquetes de hospitalidad oficiales.

Estos paquetes incluyen no solo entradas premium a partidos en las diferentes ciudades que albergarán la Copa del Mundo, sino experiencias previas que incluyen lounges exclusivos, gastronomía y ubicaciones privilegiadas. El rango de precios va desde los 1500 dólares en fase de grupos hasta los 15000 dólares en la final.

Paquetes de hospitality

Hay tres alternativas, de acuerdo a lo oficializado por la FIFA, para obtener paquetes hospitality. A continuación, las detallamos:

Partido único (single match): se puede elegir cualquier partido de la selección de un país que no sea anfitrión en fase de grupos, o cualquier encuentro de dieciseisavos, octavos, cuartos y por el tercer puesto. Venue series: conjunto de partidos que se jueguen en un mismo escenario. Se pueden elegir entre cuatro y nueve encuentros, dependiendo del estadio. Todos, sin importar la ronda, son seleccionables. Sigo a mi equipo (follow my team): con esta alternativa, podrás ver a alguna selección en todos los partidos de las primeras rondas. No está disponible para los países anfitriones.

Las categorías de hospitality en las tres opciones son Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion. El precio y los ofrecimientos varían en cada una.

De acuerdo a la web de la FIFA, "los paquetes de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son abonos de entradas y ofertas que proporcionan asientos premium, entretenimiento exclusivo, y comida y bebida de alta calidad, con niveles de servicio que van desde suites totalmente privadas hasta salones compartidos y otras opciones de eventos festivos dentro del perímetro seguro del estadio, junto con otras experiencias inolvidables adicionales".

Sedes del Mundial 2026

Canadá:

Toronto y Vancouver

México:

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Estados Unidos:

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle.