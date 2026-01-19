Tras su salida de Melgar: Tomás Martínez ya es nuevo jugador del Barcelona SC

Dejó Arequipa por tierras ecuatorianas. El ofensivo argentino Tomás Martínez, quien en los últimos tres años jugó en Melgar, firmó el contrato que lo vincula al Barcelona SC con miras a la próxima Copa Libertadores y los torneos del país andino, confirmó el departamento de prensa del club.

"El centrocampista de 30 años superó los exámenes médicos y se vinculó al equipo guayaquileño hasta el 31 de diciembre próximo, tras llegar al club como agente libre", señaló el Barcelona SC sobre Tomás Martínez.

El conjunto de Guayaquil adelanta su pretemporada en la capital ecuatoriana, ubicada a 2 850 metros sobre el nivel del mar, donde comenzará también los entrenamientos Martínez, exseleccionado juvenil argentino.

En Barcelona SC destacan a Tomás Martínez

Según el comunicado, el futbolista comenzó su carrera en las divisiones menores de River Plate, con el que debutó en 2011, pasó al español Tenerife, regresó a Argentina para militar en Defensa y Justicia y en 2016 se vinculó al SC Braga de la liga portuguesa de primera división.

También militó en el estadounidense Houston Dynamo, en el argentino Aldosivi y en las últimas tres temporadas disputó 116 partidos con el 'dominó', con el que anotó 20 goles y repartió 19 asistencias.

El nuevo entrenador del Barcelona SC, el venezolano César Farías, sigue en Caracas a la espera de una visa de trabajo para poder iniciar labores, por lo que la pretemporada del equipo la comanda el también venezolano Isaac Ramos, miembro de su cuerpo técnico.

La tienda ecuatoriana recibirá a Argentinos Juniors el próximo 18 de febrero en la segunda ronda previa a los grupos de la Copa Libertadores de 2026 y devolverá la visita el 25 del mismo mes, mientras que en la Liga Pro de Ecuador debutará el 20 de febrero.