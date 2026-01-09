Reacción colchonera: Atlético arremete contra Vinicius Junior tras polémica con Diego Simeone

Este domingo, se juega la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona, pero más se habla de lo que pasó entre Vinicius Junior y el entrenador Diego Simeone.

Ante las palabras que le dijo Simeone a Vinicius Junior, respecto a que Florentino Pérez iba a despedir al atacante brasilero: el Atlético salió en defensa de su director técnico. Fue por medio de un tuit que en cuestión de minutos ya se volvió viral en tierras españolas.

"Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico", fue lo que colocó el club colchonero respecto a lo que pasó con Vinicius.

Sigue el tema entre Vinicius y Diego Simeone

Las últimas horas han sido de pura polémica por lo que ocurrió en la ciudad de Yeda entre el '7' del Madrid y el DT del cuadro atlético.

"Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo", fue lo que le dijo el DT del Atlético a 'Vini' en pleno desarrollo del duelo en Arabia Saudita. Por lo mismo es que, en conferencia de prensa, su entrenador salió en defenderlo.

"Yo siempre intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando leí y escuché lo que le dijo, todavía me gusta menos", dijo el director técnico del Real Madrid.

Es más, no todo quedó ya que Vinicius Junior, internacional con la Selección de Brasil, tuvo un comentario por medio de su cuenta en Instagram. "Has perdido otra eliminatoria", reaccionó ante un video suyo y del 'Cholo' en el partido.

¿Cuándo juegan Real Madrid y el Barcelona?

El partido de Real Madrid ante el Barcelona por la final de la Supercopa de España está programado para el domingo, 11 de enero, a las 2:00 p.m. hora peruana. El cotejo se jugará en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudita).