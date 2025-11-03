Carlo Ancelotti revela conversación con Vinicius tras desplante a Xabi Alonso: "Cometió un error"

La voz de la experiencia. El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, reveló este lunes que habló con Vinicius Junior y le dio consejos tras su reacción airada en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona de la liga española.

Carlo Ancelotti afirmó que le dijo a Vinicius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinicius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo 'Carletto' en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la 'Canarinha'.

La palabra de Carlo Ancelotti por Vinicius Junior. | Fuente: CBF

Ancelotti, un referente para Vinicius Junior

El preparador italiano, que también dirigió a 'Vini' en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Hay que tener en cuenta que el delantero causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista. Con esas palabras, Ancelotti consideró que la polémica por Vinicius Junior quedó atrás.

"Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con el futbolista.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinicius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.