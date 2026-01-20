Champions League: Por la fecha 7 se enfrentarán Atalanta y Athletic Bilbao

Todos los detalles de la previa del partido entre Atalanta y Athletic Bilbao, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el Gewiss Stadium. Dirige Danny Makkelie.

Atalanta aguarda mañana la visita de Athletic Bilbao, para jugar el partido por la fecha 7 de la Champions, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Atalanta y Athletic Bilbao

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta venció por 2-1 a Chelsea. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao igualó 0-0 ante PSG en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

Danny Makkelie fue designado para controlar el partido.

