Europa League: Dinamo Zagreb recibirá a Betis por la fecha 6

Te contamos la previa del duelo Dinamo Zagreb vs Betis, que se enfrentarán en el Maksimir Stadium mañana a las 12:45 horas. Goga Kikacheishvili será el árbitro del partido.

Así llegan Dinamo Zagreb y Betis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Lille. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a FC Utrecht. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

El árbitro designado para el encuentro es Goga Kikacheishvili.

Horario Dinamo Zagreb y Betis, según país