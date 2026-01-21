Europa League: FC Utrecht y KRC Genk se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de FC Utrecht vs KRC Genk. El duelo, a disputarse en el estadio Stadion Galgenwaard mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Robert Hennessy.

FC Utrecht y KRC Genk se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Stadion Galgenwaard. El partido corresponde a la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan FC Utrecht y KRC Genk

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht cayó 1 a 2 ante Nottingham Forest en el Stadion Galgenwaard. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk llega a este encuentro con una derrota ante Midtjylland por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 6.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Hennessy.

Horario FC Utrecht y KRC Genk, según país