Europa League: PAOK recibirá a Betis por la fecha 7

PAOK recibirá a Betis por la fecha 7
Te contamos la previa del duelo PAOK vs Betis, que se enfrentarán en el estadio la Tumba mañana a las 12:45 horas. Simone Sozza será el árbitro del partido.

PAOK y Betis se medirán mañana a las 12:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Europa League y se disputará en el estadio la Tumba.

Así llegan PAOK y Betis

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ludogorets, tras igualar 3-3. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y marcó 13 en el arco rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Dinamo Zagreb. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 2.

El árbitro designado para el encuentro es Simone Sozza.

Horario PAOK y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
PAOK Betis Europa League

