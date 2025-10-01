Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Midtjylland visita a Nottingham Forest por la fecha 2

Midtjylland visita a Nottingham Forest por la fecha 2
Midtjylland visita a Nottingham Forest por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Nottingham Forest ante Midtjylland, a disputarse en el estadio City Ground mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Willy Delajod.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 14:00 horas, Nottingham Forest y Midtjylland protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 de la Europa League, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Midtjylland

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

Nottingham Forest sacó un empate por 2 en su visita a Betis.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland viene de derrotar a Sturm Graz con un marcador 2 a 0.

Willy Delajod será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Nottingham Forest y Midtjylland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Nottingham Forest Midtjylland Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA