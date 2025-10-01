Europa League: Midtjylland visita a Nottingham Forest por la fecha 2

La previa del choque de Nottingham Forest ante Midtjylland, a disputarse en el estadio City Ground mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Willy Delajod.
A partir de las 14:00 horas, Nottingham Forest y Midtjylland protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 de la Europa League, en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Midtjylland
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League
Nottingham Forest sacó un empate por 2 en su visita a Betis.
Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League
Midtjylland viene de derrotar a Sturm Graz con un marcador 2 a 0.
Willy Delajod será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Nottingham Forest y Midtjylland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas