Europa League: Por la fecha 7 se enfrentarán SC Braga y Nottingham Forest

Todos los detalles de la previa del partido entre SC Braga y Nottingham Forest, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Municipal de Braga. Dirige Igor Pajac.

SC Braga aguarda mañana la visita de Nottingham Forest, para jugar el partido por la fecha 7 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan SC Braga y Nottingham Forest

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga venció por 1-0 a Nice. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

Nottingham Forest viene de un triunfo 2 a 1 frente a FC Utrecht. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 4 en su arco.

Igor Pajac fue designado para controlar el partido.

Horario SC Braga y Nottingham Forest, según país