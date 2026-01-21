Europa League: Por la fecha 7 se enfrentarán Viktoria Plzen y Porto

Todos los detalles de la previa del partido entre Viktoria Plzen y Porto, que se jugará mañana desde las 12:45 horas en el estadio Struncovy Sady Stadion. Dirige Andris Treimanis.

Viktoria Plzen aguarda mañana la visita de Porto, para jugar el partido por la fecha 7 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas.

Así llegan Viktoria Plzen y Porto

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

Viktoria Plzen igualó 0-0 frente a Panathinaikos. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 1 gol y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto viene de un triunfo 2 a 1 frente a Malmö. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.

Andris Treimanis fue designado para controlar el partido.

Horario Viktoria Plzen y Porto, según país