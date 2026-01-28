Europa League: Por la fecha 8, Ludogorets recibirá a Nice

Toda la previa del duelo entre Ludogorets y Nice. El partido se jugará en el estadio Ludogorets Arena mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Ondrej Berka.

Desde las 15:00 horas, Ludogorets y Nice se enfrentan mañana por la fecha 8 de la Europa League en el estadio Ludogorets Arena.

Así llegan Ludogorets y Nice

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Rangers. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice venció en casa a Go Ahead Eagles por 3 a 1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ondrej Berka.

Horario Ludogorets y Nice, según país