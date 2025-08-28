Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Getafe se enfrentará a Valencia por la fecha 3

Getafe se enfrentará a Valencia por la fecha 3
Getafe se enfrentará a Valencia por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Valencia y Getafe se miden en el estadio Mestalla mañana a las 14:30 horas.

Valencia y Getafe se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Osasuna en el El Sadar.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Sevilla en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
15Valencia12011-1

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Getafe, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

