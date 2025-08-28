Liga de Francia: Lens y Stade Brestois abren la fecha

Te contamos la previa del duelo Lens vs Stade Brestois, que se enfrentarán en el estadio Stade Bollaert-Delelis el próximo viernes 29 de agosto a las 13:45 horas. Abdelatif Kherradji será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1 se jugará el próximo viernes 29 de agosto a las 13:45 horas.

Así llegan Lens y Stade Brestois

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Toulouse.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens derrotó por 2 a 1 a Le Havre AC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de caer en su estadio ante Toulouse por 0 a 2.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens resultó vencedor por 1 a 3.

El local está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Abdelatif Kherradji.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 10 Lens 3 2 1 0 1 0 14 Stade Brestois 1 2 0 1 1 -2

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

