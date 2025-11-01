Liga de Francia: RC Strasbourg busca derrotar a Stade Rennes para subirse al liderato

RC Strasbourg se mide ante Stade Rennes en el estadio Roazhon Park el domingo 2 de noviembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Thomas Leonard.

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, RC Strasbourg visita a Stade Rennes en el estadio Roazhon Park, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Rennes y RC Strasbourg

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes llega con resultado de empate, 2-2, ante Toulouse. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega triunfante luego de ver caer a Auxerre con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 13 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Rennes se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (6 PG - 1 PE - 3 PP).

Thomas Leonard es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 4 RC Strasbourg 19 10 6 1 3 9 10 Stade Rennes 12 10 2 6 2 -2

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Stade Rennes y RC Strasbourg, según país