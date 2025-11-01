Liga de Francia: RC Strasbourg busca derrotar a Stade Rennes para subirse al liderato

RC Strasbourg se mide ante Stade Rennes en el estadio Roazhon Park el domingo 2 de noviembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Thomas Leonard.
A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, RC Strasbourg visita a Stade Rennes en el estadio Roazhon Park, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1.
Así llegan Stade Rennes y RC Strasbourg
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes llega con resultado de empate, 2-2, ante Toulouse. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg llega triunfante luego de ver caer a Auxerre con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 13 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Rennes se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (6 PG - 1 PE - 3 PP).
Thomas Leonard es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|21
|10
|6
|3
|1
|11
|2
|Mónaco
|20
|10
|6
|2
|2
|7
|3
|Olympique de Marsella
|19
|10
|6
|1
|3
|13
|4
|RC Strasbourg
|19
|10
|6
|1
|3
|9
|10
|Stade Rennes
|12
|10
|2
|6
|2
|-2
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Stade Rennes y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas