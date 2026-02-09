Nuevo atentado contra local de eventos daña varias viviendas en Trujillo

Un nuevo ataque con explosivo contra un local de eventos se registró en la cuadra 12 de la avenida Santa en el distrito y provincia de Trujillo, región de La Libertad.
La detonación del artefacto explosivo afectó al establecimiento 'La hacienda del lobo' y provocó una fuerte onda expansiva que se escuchó en diversos sectores de la localidad.
El acto delictivo, que se produjo alrededor de las 00:30 a. m. de este lunes, destruyó vidrios y dañó la fachada de varias viviendas.
Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales ni heridos.
El atento criminal desató el pánico entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo se trasladaron a la zona para iniciar las investigaciones de ley.