Premier League: Por la fecha 20 se enfrentarán Everton y Brentford

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Brentford, que se jugará mañana desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Anthony Taylor.
Everton aguarda mañana la visita de Brentford, para jugar el partido por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas.
Así llegan Everton y Brentford
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton venció por 2-0 a Nottingham Forest. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford igualó 0-0 ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 3 PE - 8 PP).
Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|8
|Everton
|28
|19
|8
|4
|7
|0
|9
|Brentford
|27
|19
|8
|3
|8
|2
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
Horario Everton y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas