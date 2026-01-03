Últimas Noticias
Premier League: Por la fecha 20 se enfrentarán Everton y Brentford

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Brentford, que se jugará mañana desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Anthony Taylor.

Everton aguarda mañana la visita de Brentford, para jugar el partido por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas.

Así llegan Everton y Brentford

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 2-0 a Nottingham Forest. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó 0-0 ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 3 PE - 8 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4119132426
3Aston Villa391912347
8Everton28198470
9Brentford27198382

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
Horario Everton y Brentford, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
