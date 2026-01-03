Premier League: Por la fecha 20 se enfrentarán Everton y Brentford

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Brentford, que se jugará mañana desde las 10:00 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Anthony Taylor.

Everton aguarda mañana la visita de Brentford, para jugar el partido por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas.

Así llegan Everton y Brentford

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 2-0 a Nottingham Forest. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó 0-0 ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 28 puntos (8 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 3 PE - 8 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 8 Everton 28 19 8 4 7 0 9 Brentford 27 19 8 3 8 2

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Brentford, según país