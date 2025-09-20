Últimas Noticias
Serie A: Lazio y Roma miden sus fuerzas en el "Derby Della Capitale"

Lazio y Roma miden sus fuerzas en el
Lazio y Roma miden sus fuerzas en el "Derby Della Capitale"
Lazio y Roma se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Simone Sozza. El duelo se jugará el domingo 21 de septiembre desde las 05:30 horas.

El juego entre Lazio y Roma se disputará el próximo domingo 21 de septiembre por la fecha 4 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Roma

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio busca levantarse de su derrota ante Sassuolo en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma cayó 0 a 1 ante Torino.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Simone Sozza.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
6Roma632011
12Lazio331021

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Genoa: 29 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Torino: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Fiorentina: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Lazio y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela: 06:30 horas

Lazio Roma Serie A

