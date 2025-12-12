Últimas Noticias
Serie A: Torino buscará vencer su racha negativa ante Cremonese

Te contamos la previa del duelo Torino vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 09:00 horas.

Así llegan Torino y Cremonese

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Milan. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Lecce. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 7.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
9Cremonese20145541
16Torino1414356-12

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Torino y Cremonese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
