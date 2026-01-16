Al vigente campeón de Croacia: Alfonso Barco fue oficializado como nuevo jugador del NHK Rijeka

Continúa su carrera en el extranjero. El volante peruano Alfonso Barco fue presentado oficialmente, este viernes, como flamante refuerzo del HNK Rijeka, vigente campeón de la liga de Croacia.

Con 24 años, el mediocampista nacional, quien debutó en la temporada 2019 con la camiseta de la USMP, tendrá su primera experiencia fuera del fútbol sudamericano. Ello, tras vestir los colores del Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador.

Con una entrevista en su canal de YouTube y una nota en su página web oficial, así como con publicaciones en sus redes sociales, la institución europea formalizó la inclusión de 'Fonchi', quien se convierte en el primer peruano en fichar por el HNK Rijeka, club fundado en el año 1906 como CS Olimpia.

"Este recién llegado representante de Perú ha firmado un contrato con nuestro club hasta junio de 2028 con opción a extenderlo por un año más. Barco llega al Rijeka como agente libre, y su último club fue el Emelec ecuatoriano", detalló la institución en su portal web.

La palabra de 'Fonchi'

En el canal de YouTube del club croata, Alfonso Barco brindó sus primeras declaraciones como refuerzo del Rijeka. Al ser consultado por sus primeras impresiones, manifestó su emoción por llegar al vigente campeón.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de ser parte del equipo, estoy motivado por empezar. Elegí esta oportunidad porque sé que ganaron la liga el año pasado y las expectativas son altas, hablé con el entrenador y es una gran chance para mí", dijo.

Luego, le preguntaron por su padre, Álvaro Barco, y su tío, José del Solar, quienes también fueron futbolistas. "Hablo frecuentemente con ambos, recibo consejos cuando los necesito, así que hablo con ellos frecuentemente para ser mejor, para evolucionar como jugador. Él ('Chemo') me dijo que venga, así que estoy agradecido con él", manifestó.

Finalmente, detalló que, como parte de sus características de juego, considera los pases largos y el físico. Además, agregó que es seguidor del fútbol croata desde niño y que tiene a muchos ídolos allí.

La carrera de Alfonso Barco

Alfonso Barco, nacido en el año 2001, realizó divisiones menores en Sporting Cristal y la Universidad San Martín. Fue con este último club con el que debutó en la Primera División de Perú.

Permaneció en la USMP del 2019 al 2021, antes de llegar, en la temporada 2022, a Universitario de Deportes. Con la camiseta crema, disputó un total de 45 partidos, entre torneo local e internacional.

A mediados de agosto de 2023, tuvo su primera experiencia a nivel internacional, en el fútbol uruguayo, como jugador del Defensor Sporting. Con la 'Violeta', fue campeón dos vece de la Copa AUF Uruguay.

Dos años después, llegó a Emelec, en Ecuador, donde marcó dos goles en 26 encuentros.