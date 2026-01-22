Derechazo y a cobrar: Joao Grimaldo anotó su primer gol en Sparta Praga [VIDEO]

Joao Grimaldo, delantero peruano, sigue en el fútbol europeo para este nuevo año 2026, aunque salió del Riga FC para ser parte del Sparta Praga en República Checa.

En los últimos días, Joao Grimaldo se ha sumado a los entrenamientos del Sparta Praga y este jueves tuvo un nuevo amistoso, ahora frente al Lega Varsovia. En este cotejo, el atacante nacional fue protagonista ya que se encargó de anotar un gol en el duelo que quedó empatado a tres.

Este tanto de Grimaldo es el primer con su nuevo conjunto. El mismo llegó a los 10 minutos del primer tiempo (parcial 2-0) con un remate cruzado desde el lado derecho en el área del conjunto polaco.

Así fue el gol de Joao Grimaldo en el Sparta Praga. | Fuente: Difusión

La jugada inició con un sutil pase de taco de uno de los compañeros del exjugador de Sporting Cristal. Es así que, a punta de velocidad, avanzó y definió a placer.

Además, el partido amistoso quedó empatado a tres. Este es uno de los últimos del conjunto de Praga, el cual es dirigido por el director técnico Brian Priske.

De esta manera, el atacante sigue con su preparación para lo que será el inicio de la liga checa de primera división ya que el sábado 31 de enero visita al Dukla en condición de visitante.

La palabra de Joao Grimaldo en Sparta Praga

"Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias", mencionó Joao Grimaldo en su presentación.

También, se mostró agradecido por su paso en Cristal. "Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros", agregó.