Cercado de Lima: motociclistas incumplen prohibición de circular con un pasajero a bordo

Este martes entró en vigencia la prohibición de dos personas viajando a bordo de una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia. Sin embargo, esta disposición emitida por el Ejecutivo no está siendo acatada por todos los ciudadanos.

RPP llegó hasta el Cercado de Lima, precisamente en la cuadra 5 de la avenida Abancay, una de las vías más transitadas de la capital, y pudo constatar que varios de estos vehículos circularon durante la mañana con un pasajero a bordo, a pesar de la restricción.

Debido a ello, peatones y transeúntes en este punto expresaron su molestia y preocupación ante el incumplimiento de esta medida.

"Eso depende de la Policía, porque tiene que fiscalizarlo. ¿Quién más fiscaliza, la Policía? Nosotros no podemos. Entonces, si no se cumple esa regla, imagínate, estamos cada vez peor", expresó un ciudadano, quien se mostró a favor de la norma.

Multas que podrían superar los 1 300 soles

Cabe precisar que las multas por el incumplimiento de la medida se aplicarán desde este miércoles 21 de enero y ascenderán inicialmente a 660 soles. En caso de reincidencia, el monto se duplicará a 1 320 soles.

Además de la sanción económica, el decreto estipula una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.

Rafael Rivera, especialista legal del MTC, afirmó que estas restricciones de tránsito "no son dictadas por el MTC en este caso", pues en un estado de emergencia, las prohibiciones son dictadas por PCM mediante decreto supremo.