Tres muertos dejó ataque con arma de fuego en una cancha de fútbol en San Luis

Los vecinos señalaron que en el inmueble eran frecuentes las peleas, por lo que pidieron mayor presencia de agentes policiales y su clausura definitiva.
Redacción RPP

por Redacción RPP

Los disparos también alcanzaron a otras dos personas, quienes resultaron heridas y se encuentran internadas en el hospital Dos de Mayo. El local no contaba con licencia de funcionamiento.

Policiales
Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego en una cancha de fútbol, ubicada en el segundo piso de un local en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, manifestó que dos personas con el rostro cubierto llegaron al inmueble a bordo de una motocicleta y dispararon contra dos personas de nacionalidad venezolana que se encontraban jugando fútbol, causándoles la muerte.

Los disparos también alcanzaron a otras tres personas, quienes fueron trasladadas al hospital Dos de Mayo, donde una de ellas falleció, elevando a tres el número de víctimas mortales.

Local había sido clausurado

Según la Municipalidad de San Luis, el local no contaba con licencia de funcionamiento y fue clausurado en diciembre y enero tras operar como juguería y local nocturno.

Asimismo, los vecinos señalaron que en el inmueble eran frecuentes las peleas, por lo que pidieron mayor presencia de agentes policiales y su clausura definitiva.

