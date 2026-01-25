Tres muertos dejó ataque con arma de fuego en una cancha de fútbol en San Luis

Los disparos también alcanzaron a otras dos personas, quienes resultaron heridas y se encuentran internadas en el hospital Dos de Mayo. El local no contaba con licencia de funcionamiento.

Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego en una cancha de fútbol, ubicada en el segundo piso de un local en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, manifestó que dos personas con el rostro cubierto llegaron al inmueble a bordo de una motocicleta y dispararon contra dos personas de nacionalidad venezolana que se encontraban jugando fútbol, causándoles la muerte.

Los disparos también alcanzaron a otras tres personas, quienes fueron trasladadas al hospital Dos de Mayo, donde una de ellas falleció, elevando a tres el número de víctimas mortales.

Local había sido clausurado

Según la Municipalidad de San Luis, el local no contaba con licencia de funcionamiento y fue clausurado en diciembre y enero tras operar como juguería y local nocturno.

Asimismo, los vecinos señalaron que en el inmueble eran frecuentes las peleas, por lo que pidieron mayor presencia de agentes policiales y su clausura definitiva.