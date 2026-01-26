Callao: extorsionadores incendian combi de padre de familia que se negó a pagar cupo

La combi de un padre de familia quedó destruida luego de que extorsionadores le prendieran fuego. Este hecho ocurrió en la zona de Gambetta Baja, en la provincia constitucional del Callao.

Al respecto, Ana Ojeda, hija de la víctima, indicó que esta herramienta de trabajo era la única de su padre, quien ayudaba a costear los gastos del hogar.

El hombre se encontraba realizando su ruta, que inicia en el Cercado de Lima y culmina en el Callao, cuando lo interceptan los extorsionadores para pedirle un cupo de diez soles por cada vuelta que da con su unidad.

Al negarse, lo que la hija supone es que lo habrían seguido hasta la puerta de su casa para que, en la madrugada, aprovechando la ausencia del personal de Serenazgo, estos delincuentes se acercaran y le prendieran fuego a la unidad.

"Nuestro temor es que vuelvan a venir y terminen de acabar con la combi. Nosotros lo único que queríamos ahorita es arreglarla. Mi papá es el dueño, sigue pagando la combi, todavía no termina de pagarla, le faltaba dos años. Y ya solamente queremos terminar de arreglarla para que se pueda vender ya por el mismo temor, porque la verdad es que nadie nos da seguridad aquí. No tenemos la seguridad de que no va a volver a pasar y las autoridades, como le comenté, no nos indican nada hasta el momento", manifestó.

Hace una semana, también en el Callao, otra combi fue quemada en la zona de Gambetta. | Fuente: RPP

Víctimas piden apoyo de las autoridades

En las imágenes que se han podido recopilar, los vecinos, luego de ver que la combi se estaba incendiando, intentan sofocar las llamas con baldes de agua. Sin embargo, lamentablemente, ha quedado únicamente la estructura de la carrocería, pues la parte interna de la unidad está destruida.

Tal como mencionó Ana Ojeda, su padre todavía no había terminado de pagar la combi y teme que los extorsionadores vuelvan a atacar esta unidad, por lo que piden a las autoridades poder acelerar las investigaciones para que puedan mantenerse tranquilos y a buen recaudo.

Cabe recordar que hace una semana, también en el Callao, otra combi que hace el recorrido desde 2 de mayo hasta el Cercado de Lima fue quemada en la zona de Gambetta.