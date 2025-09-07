Últimas Noticias
Lima: un sismo de magnitud 3.8 fue registrado esta mañana en Mala

Sismo en Lima.
Sismo en Lima. | Fuente: RPP
De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 20 kilómetros al oeste de Mala.

Un sismo de magnitud 3.8 fue registrado la mañana de este domingo en el distrito de Mala, provincia de Cañete, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 9:13 de la mañana.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 20 kilómetros al oeste de Mala y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III para Mala dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios. 

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

Temblor Sismo Instituto Geofísico del Perú Lima Mala

