Minsa: Hospital Cayetano Heredia realiza con éxito primera cirugía laparoscópica con sustancia radiactiva

Médicos oncólogos aplicaron una innovadora técnica con verde de indocianina en una paciente con cáncer de endometrio en etapa temprana.

Especialistas del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud (Minsa) realizaron con éxito la primera cirugía laparoscópica con ganglio centinela centinela, marcando un importante avance en el tratamiento del cáncer ginecológico en el país.

El procedimiento fue aplicado a una paciente con cáncer de endometrio en etapa temprana y permitió reducir riesgos quirúrgicos, evitar intervenciones invasivas y mejorar los resultados postoperatorios.

Este importante logro se basa en la inyección de una sustancia luminosa denominada verde de indocianina, la cual permite visualizar con gran precisión vasos sanguíneos, tejidos y órganos en tiempo real. Según informó el Minsa, el procedimiento consiste en la aplicación de la sustancia radiactiva cerca del tumo, permitiendo que el cirujano localice el ganglio centinela mediante cámaras especiales incorporadas en torres laparoscópicas. De esta manera, se evita la extracción innecesaria de múltiples ganglios linfáticos, reduciendo complicaciones postoperatorias.

La jefa del Servicio de Oncología Quirúrgica del hospital, Carolina Chonlón Otoya, explicó que el colorante, aplicado por vía intravenosa, se ilumina al ser detectado por cámaras especializadas, lo que ayuda a localizar estructuras profundas y a tomar decisiones más seguras durante la intervención quirúrgica.

Por su parte, el cirujano asistente José Zambrano Correa precisó que es la primera vez que un hospital del Minsa emplea esta técnica en el tratamiento del cáncer de endometrio temprano. “La paciente es una mujer adulta con características de obesidad, a quien se le aplicó el verde de indocianina a nivel del cuello del útero durante una cirugía de estadiaje endometrio con biopsia de ganglio centinela”, señaló.

En tanto, la cirujana oncóloga Karina Amaro destacó que este método reduce la morbilidad y las complicaciones asociadas a la técnica convencional, que implicaba la extracción completa de los ganglios pélvicos. “Con este procedimiento evitamos intervenir zonas con nervios y vasos sanguíneos, disminuyendo las complicaciones posteriores a la cirugía”, afirmó.