A última hora: muchos limeños madrugaron para recoger sus pavos o lechones para la cena de Nochebuena [VIDEO]

A última hora. Muchos limeños han esperado las vísperas de Navidad para recoger sus pavos o lechones para la cena de Nochebuena, según constató un equipo de RPP durante un recorrido esta mañana.

En la paviferia de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos; nuestra reportera encontró a decenas de personas haciendo cola a la espera de que empiece la atención al público.

Las primeras personas de la fila -que se extendía por varias cuadras- llegaron antes de la cinco de la madrugada, pese a que la paviferia abrió sus puertas recién a las 8:00 a.m.

“El vale me dieron muy tarde, por eso recién he venido hoy día”, comentó el señor Víctor, quien indicó que tendrá que trozar el pavo para que descongele a tiempo, a fin de poder preparar la cena de Nochebuena.



De todo para la cena de Nochebuena

Más allá de la larga fila de personas afuera de la paviferia, nuestra reportera indicó que en los exteriores hay gran cantidad de comerciantes ofreciendo distintos productos para la cena de Nochebuena.

Los comerciantes ofrecen bandejas para hornear el pavo o lechón, así como los aderezos para la preparación.

Cabe mencionar que este miércoles, 24 de diciembre, las paviferias a nivel nacional atenderán hasta la 1:00 p.m.

