Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Puente Piedra: incendio consume fábrica de plástico y genera caos en los ciudadanos

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El siniestro, catalogado como Código 4, se registró en la avenida Palmeras. El brigadier mayor Eduardo Celis confirmó a RPP que el fuego se encuentra controlado al 60%, aunque la falta de agua y la informalidad dificultaron la labor de los bomberos.

Lima
00:00 · 06:05
El brigadier Celis lamentó la falta de planificación urbana y de recursos hídricos en la zona, factores que retrasaron el control del fuego.
El brigadier Celis lamentó la falta de planificación urbana y de recursos hídricos en la zona, factores que retrasaron el control del fuego. | Fuente: RPP

Momentos de tensión vivieron esta madrugada los vecinos de la Asociación Villa Florida, en el distrito de Puente Piedra, tras desatarse un incendio de gran magnitud en una fábrica de plásticos ubicada en la avenida Palmeras (zona conocida como Piscina Las Palmeras).

El fuego, que inició al promediar las 2.00 a. m., consumió rápidamente el almacén del inmueble debido al material altamente inflamable, provocando una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros.

Ante el peligro, decenas de familias tuvieron que evacuar sus hogares con lo único que tenían puesto para salvaguardar sus vidas.

Siniestro controlado al 60%

Tras más de cuatro horas de intenso trabajo, el brigadier mayor del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Celis, confirmó a RPP que la emergencia ha sido confinada, aunque las labores de enfriamiento continuarán por varias horas más.

"El incendio ha sido codificado como Código 4. En este momento está controlado al 60% y ya no hay riesgo de que pueda afectar otras propiedades. Sin embargo, hay bastante trabajo todavía, como para cinco o seis horas más, porque hay focos que siguen prendidos y el techo de la fábrica se ha desplomado", detalló Celis.

Daños y dificultades

El siniestro dejó daños materiales cuantiosos: la fábrica de plásticos quedó destruida y el fuego alcanzó a una empresa de transportes colindante, calcinando dos camiones. Asimismo, cerca de 10 viviendas resultaron afectadas por el humo y las altas temperaturas, aunque afortunadamente no se reportaron heridos ni fallecidos.

Para atender la emergencia se movilizaron aproximadamente 80 bomberos y 20 unidades, incluyendo dos escaleras telescópicas y cisternas que llegaron desde distritos lejanos como Pueblo Libre y el Callao.

El brigadier Celis lamentó la falta de planificación urbana y de recursos hídricos en la zona, factores que retrasaron el control del fuego.

"No tenemos una ciudad planificada. Los accesos son difíciles, la gente se estaciona en doble fila y no tenemos hidrantes aquí. Hemos tenido que pedir apoyo de cisternas de Sedapal porque en la zona no hay agua", criticó, y exhortó a las autoridades a tomar medidas preventivas reales.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Puente Piedra incendio fábrica de plástico Bomberos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA