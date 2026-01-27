Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dictan nueve meses de prisión preventiva para varón y mujer, sindicados de extorsionar a empresario en Barranca

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Limbert Pachas e Iris Sifuentes fueron detenidos en flagrancia, acusados de extorsionar a un empresario. La víctima habría abonado S/ 2 000 a estos antisociales.

Lima
00:00 · 01:24
Barranca
Los sospechosos serán procesados en prisión. | Fuente: RPP

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos sujetos, varón y mujer, sindicados de extorsionar a un empresario del rubro de la construcción en la provincia limeña de Barranca, al norte de la capital.

En un comunicado, el Ministerio Público identificó a los sospechosos como Limbert Pachas e Iris Sifuentes, quienes afrontarán en prisión el proceso abierto en su contra.

Según la Fiscalía, el empresario recibía mensajes extorsivos a su teléfono celular, en los que los malvivientes exigían el pago de ocho mil soles, bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

“Además, (la víctima) recibía fotografías de la fachada de su negocio, con mensajes amenazantes en caso no depositara los montos solicitados”, se lee en el comunicado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Empresario habría realizado pagos

Limbert Pachas e Iris Sifuentes fueron detenidos en flagrancia delictiva en un operativo policial que contó con la participación del Ministerio Público. 

En su poder, los sospechosos tenían S/ 2 000 en efectivo, dinero que habría sido entregado por el empresario extorsionado.

Durante el proceso, el fiscal adjunto Félix Valeriano Escobedo, a cargo del caso, acreditó los presupuestos conforme a ley, a fin de que se dicte la prisión preventiva contra los sospechosos.

Te recomendamos
Informes RPP

6 años de la deflagración de Villa El Salvador y los damnificados siguen exigiendo justicia

Un 23 de enero ocurrió una deflagración de gas ocurrida en el distrito limeño de Villa El Salvador, uno de los accidentes urbanos más graves registrados en la capital, que dejó 34 personas fallecidas y más de 50 heridos con quemaduras severas. A la fecha, los damnificados continúan exigiendo justicia y responsabilidades.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Barranca Policía Nacional Poder Judicial Ministerio Público Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA