Dictan nueve meses de prisión preventiva para varón y mujer, sindicados de extorsionar a empresario en Barranca

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos sujetos, varón y mujer, sindicados de extorsionar a un empresario del rubro de la construcción en la provincia limeña de Barranca, al norte de la capital.

En un comunicado, el Ministerio Público identificó a los sospechosos como Limbert Pachas e Iris Sifuentes, quienes afrontarán en prisión el proceso abierto en su contra.

Según la Fiscalía, el empresario recibía mensajes extorsivos a su teléfono celular, en los que los malvivientes exigían el pago de ocho mil soles, bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

“Además, (la víctima) recibía fotografías de la fachada de su negocio, con mensajes amenazantes en caso no depositara los montos solicitados”, se lee en el comunicado.



Empresario habría realizado pagos

Limbert Pachas e Iris Sifuentes fueron detenidos en flagrancia delictiva en un operativo policial que contó con la participación del Ministerio Público.

En su poder, los sospechosos tenían S/ 2 000 en efectivo, dinero que habría sido entregado por el empresario extorsionado.

Durante el proceso, el fiscal adjunto Félix Valeriano Escobedo, a cargo del caso, acreditó los presupuestos conforme a ley, a fin de que se dicte la prisión preventiva contra los sospechosos.



