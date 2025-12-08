Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El monstruo'

La Fiscalía también pidió la misma medida restrictiva contra otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los injertos del cono norte'.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El monstruo', y otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal denominada 'Los injertos del cono norte'.



El requerimiento fue hecho el último 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo), tras iniciar, a través de la disposición fiscal número 63, una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados por los presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y el Estado.



Este requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado ante el despacho de juez Wilson Verástegui, quien lo viene evaluando desde el último sábado 6 de diciembre con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión respecto a la situación legal de todas estas personas respecto a este caso.



La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada comprendió dentro de esta investigación preparatoria a un total de 43 personas entre las que se encuentran Jeff Hidalgo y Claren Bados, sindicados por la Policía y la Fiscalía como el lugarteniente y la cajera de alias 'El monstruo', respectivamente.



Según la Policía y la Fiscalía, 'Los injertos del cono norte' es una red ilícita que está dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas, colectiveros, entre otros, mediante llamadas telefónicas, mensajes, audios y videos, a cambio de que las víctimas entreguen cupos de dinero para no atentar contra sus vidas y las de sus familiares.



El último 18 de noviembre, la jueza penal de Paraguay, Clara Ruiz Díaz, aprobó la extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, quien fue capturado el 25 de septiembre en la localidad de San Lorenzo, durante un operativo conjunto entre la policía de dicho país y su par peruana.