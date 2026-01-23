La caída de Erick Moreno, alias 'El monstruo', el criminal más buscado del Perú [INFORME]

Erick Moreno Hernández, alias 'El monstruo', considerado uno de los criminales más sanguinarios del país, finalmente será extraditado desde Paraguay para responder ante la justicia peruana. El cabecilla de la organización criminal 'Los injertos del Norte' llegará al Perú bajo un estricto operativo de seguridad, concluyendo así una búsqueda que sobrepasó las fronteras del país y que motivó que se ofreciera hasta 1 millón de soles por su ubicación, como lo confirmó en septiembre de 2025 ante el Congreso el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

"Elevaremos a un millón la recompensa para la ubicación de Erick Moreno, alias 'El monstruo', en el marco del compromiso de nuestro gobierno con la seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales", señaló aquella vez.

Moreno Hernández deberá cumplir en el Perú una condena de 32 años de prisión efectiva por delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro, y contra el patrimonio (hurto). Asimismo, registra otros procesos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo las modalidades de homicidio y sicariato. Se le vincula directamente con el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar (mayo de 2024), el rapto de la menor Valeria en Comas (diciembre de 2023) y la violenta balacera perpetrada durante un concierto de la agrupación Agua Marina en octubre de 2025.

Natural de Ica, 'El monstruo' inició su historial criminal a temprana edad tras establecerse en el sector de Belaunde, en el distrito limeño de Comas, donde se hizo conocido con los alias de 'Chonguito' o 'Chino Belaunde'. Dio sus primeros pasos en el mundo delictivo con robos menores y luego incursionó en el robo de vehículos e incluso en la profanación de tumbas y tráfico de nichos para su reventa ilegal.

Entre sus antecedentes policiales, figura el asesinato de un agente policial en el 2020, tal como indicó el general PNP, Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Moreno Hernández fue catalogado por las autoridades como un sujeto de alta peligrosidad. Su perfil registra una conducta hostil que incluye la difusión de videos grabados en la clandestinidad; mediante estas piezas audiovisuales, el investigado buscaba amedrentar a sus víctimas y obstruir el accionar de la justicia.

El inicio del fin

El desmantelamiento de su aparato logístico marcó el inicio del fin para la red delictiva de 'El monstruo'. Las capturas de sus socios estratégicos, Yojairo Arancibia Sevillano (alias 'Yojairo') y Juan Carlos Aguirre Puma (alias 'Chiki'), ejecutadas en mayo y agosto de 2025, debilitaron significativamente su estructura. No obstante, el mayor impacto ocurrió en junio de ese año, cuando fueron detenidas su madre y su pareja sentimental; ambas cumplen actualmente prisión preventiva por su presunta participación en el soporte financiero de la organización criminal.

Sin dinero ni protección en el Perú, Moreno Hernández huyó a Brasil, donde se presume recibió amparo del 'Primer Comando de la Capital' (PCC), considerada la organización criminal más poderosa de Sudamérica. Tras evadir un megaoperativo de las fuerzas especiales en São Paulo, cruzó a Bolivia hasta asentarse en una vivienda en las afueras de San Lorenzo, Paraguay. Allí, con documentos falsos y en domicilio ajeno, fue finalmente cercado gracias a una operación conjunta entre la PNP, la Interpol y la DEA.

Al momento de su captura, Moreno Hernández ensayó una última defensa alegando que su vida correría peligro en penales peruanos y sugiriendo, sin pruebas, complicidad de supuestos malos elementos policiales en su contra.

"No soy una persona santa y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país. Tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. ¿Quiénes serían sus enemigos? Mis enemigos son 'El Jorobado', Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la Policía en Perú", indicó.

Los primeros en celebrar la captura de 'El monstruo' fueron los transportistas, victimas en su mayoría de los ataques dirigidos por la organización de Erick Moreno, incluso desde el extranjero.

“El gremio de transporte considera que la captura de este sujeto denominado 'El monstruo' es un gran paso en la lucha contra la extorsión y la delincuencia contra las mafias en el transporte. Es el objetivo que se tiene, lograr agarrar las cabezas, desarticularlas, seguir con las demás mafias que están azotando al sector transportes”, afirmó Martín Ojeda, dirigente del gremio de transportistas, tras conocer esa noticia.

La captura y extradición de Erick Moreno Hernández no deja de constituirse como un logro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia peruano. Sin embargo, este operativo representa solo un paso necesario dentro de una estrategia de mayor escala y de largo aliento frente a la proliferación de otras organizaciones criminales que aún operan en el país y que mantienen bajo asedio la tranquilidad de las familias peruanas.