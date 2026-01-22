¡Con armas de guerra en su poder! Detienen a tres personas en operativo en Puente Piedra

Manuel Lozada presentó el armamento de guerra en rueda de prensa. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres personas -un varón y dos mujeres- con un arsenal de guerra en su poder, durante un operativo realizado en una vivienda del distrito de Puente Piedra, al norte de Lima.

En conferencia de prensa, el teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, detalló que, dentro del predio, se encontraron tres fusiles de largo alcance, tres cacerinas y municiones calibre 12.

El alto mando indicó que las armas de guerra estaban escondidas en el baño de la casa, dentro de un saco y envueltas con cartón.

En el operativo, se detuvo a los hermanos Stephanie y Junior García Castro y a su pareja, Janet Hidalgo Núñez. Los intervenidos integrarían la organización criminal ‘Los Intrépidos del Once’, según la PNP.



Hipótesis sobre el armamento de guerra

Manuel Lozada señaló que las investigaciones determinarán el uso que se les daba a las armas de guerra, aunque el alto mando indicó que se manejan dos hipótesis principalmente: para realizar videos extorsivos o en actividades relacionadas con la minería ilegal.

“Hay videos que hacen estos delincuentes que se dedican a extorsionar a empresas, a pequeños comerciantes, a los transportistas; usando estas armas, estos fusiles, armas de largo alcance”, manifestó.

“Tampoco descartamos que puedan ser usados en la minería ilegal. En el año pasado, han asesinado a personas en Pataz con fusiles. Estas armas van a ser periciadas para obtener su huella balística y poder determinar si están involucradas o las han utilizado en estos actos criminales”, sentenció.

Los intervenidos serán investigados por los presuntos delitos contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego, indicó el jefe policial.

