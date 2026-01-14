Últimas Noticias
Motorizado extranjero embistió a madre y a sus dos hijos durante persecución entre Chosica y Chaclacayo [VIDEO]

El sujeto, quien dice ser de nacionalidad colombiana, fue detenido por la Policía Nacional.
| Fuente: PNP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sospechoso escapaba a toda velocidad por la Carretera Central, cuando de pronto realizó una peligrosa maniobra, arrojando su vehículo hacia la acera, donde se encontraban las víctimas.

Un motorizado extranjero embistió a una madre y sus dos menores hijos, durante una persecución policial por la Carretera Central, entre las jurisdicciones de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo.

El sospechoso se dio a la fuga en el sector El Bosque, en Lurigancho-Chosica, ingresando por diversas calles hasta la Carretera Central; siendo seguido de cerca por policías y serenos.

La fuga terminó a la altura del colegio Felipe Santiago Estenos, en la jurisdicción de Chaclacayo; donde el extranjero realizó una peligrosa maniobra para descender de su unidad. 

Sin embargo, debido a la velocidad con la que iba, perdió el control y la motocicleta salió despedida hacia la acera, golpeando a la mujer y a sus dos hijos, que estaban esperando el cambio de luz del semáforo para cruzar la carretera.

El motorizado continuó su escape a pie, pero fue detenido por las fuerzas del orden cuando intentaba esconderse en inmediaciones del río Rímac, informó la Policía Nacional en su cuenta de X (antes Twitter).

“En una acción rápida y decidida, efectivos policiales frustraron la huida de un sujeto que intentó escapar por la Carretera Central, arrojando su motocicleta y tratando de ocultarse en las inmediaciones del río Rímac, donde finalmente fue reducido”, indicó la institución.

La PNP sostuvo que al sospechoso se le incautó “un arma de fuego con serie limada, municiones y una motocicleta; además, se decomisaron envoltorios de PBC, sacando de circulación drogas y armas que ponían en riesgo a la ciudadanía”.

¿Por qué escapaba el motorizado?

En cuenta de Facebook, la Municipalidad de Chaclacayo indicó que el motorizado era un “sospechoso de extorsión”, que se dio a la fuga al verse descubierto por parte de las fuerzas del orden.

Es más, según el municipio, durante su huida, el sujeto abrió fuego “al verse acorralado”, hecho que alertó al Serenazgo de Chaclacayo, que se sumó a la persecución.

Por su lado, ATV Noticias aseguró que el extranjero se dio a la fuga para evitar un control de identidad. Además, en su informe, recoge declaraciones del sospechoso, que dice ser de nacionalidad colombiana. “Yo no tengo papeles, por eso no paré”, se le escucha decir. El joven negó en todo momento haber estado armado, pese a lo dicho por las autoridades.

La madre y sus dos menores hijos fueron trasladados al Hospital José Agurto Tello de Chosica, donde fueron atendidos por las lesiones sufridas. Afortunadamente, su vida no corre peligro.

Chosica Lurigancho-Chosica Inseguridad ciudadana Policía Nacional Chaclacayo

