Cayó alias ‘Chon’, sindicado cabecilla criminal “del mismo nivel de Erick Moreno Hernández”: ¿cómo se dio su captura?

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’, que estaría integrada por remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Trujillanos’.

El sujeto fue identificado por la PNP como José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’; quien fue intervenido en un operativo realizado en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito limeño de Surco.

En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Para la Policía Nacional, ‘Los Amigos del Sur’ está vinculada a actos de extorsión contra diversas empresas de transporte formales e informales.

Cabe mencionar que, días atrás, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, en un operativo realizado en Villa María del Triunfo.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, destacó la captura de alias ‘Chon’, al que puso a la misma altura que el peligroso cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en Paraguay.

“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas del Cono Sur, del mismo nivel de Erick Moreno Hernández, quien operaba en el norte”, resaltó el alto mando.

El jefe policial indicó que este sujeto no solo estaría detrás de atentados contra empresas de transporte, sino también de otros cabecillas criminales.

¿Cómo se dio la captura de alias ‘Chon’?

El coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones, señaló que la ubicación de alias ‘Chon’ se produjo tras una serie de diligencias iniciadas, después de la captura de tres presuntos integrantes de la organización.

Entre las acciones tomadas, el alto mando indicó que se realizó un análisis de corroboración fáctica de los mensajes extorsivos a través de WhatsApp, así como la trazabilidad de los flujos financieros derivados del pago de extorsión y el análisis de líneas telefónicas.

“A partir de la detención a tres personas en flagrancia, vinculados a esta banda criminal del denominado ‘Chon’, correcto, intensamente buscado por las agencias de inteligencia y la Policía Nacional del Perú; es que se realiza una investigación”, refirió el coronel.

“Primero, analizamos la corroboración fáctica de las amenazas mediante la mensajería de WhatsApp. Y lo importante, el análisis de la trazabilidad de los flujos financieros derivados de los pagos extorsivos y el ‘pitufeo’ (repartición) respectivo”, añadió.

El jefe policial detalló que, según el perfil delictivo realizado, ‘Los Amigos del Sur’ operaba en distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Santiago de Surco, extorsionando y cobrando cupos a distintas empresas de transporte.

Entre las rutas extorsionadas, están Santa Catalina, La 41 S.A., San Genaro, San Juanito, Etuchisa (conocida como ‘El Chino’), entre otras de Lima Sur.

