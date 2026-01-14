Nuevo crimen en el Callao: conductor fue asesinado en plena vía pública

El crimen ocurrió en el cruce del jirón César Vallejo y la calle Eguren. | Fuente: Captura de Prensa Chalaca

Nuevo crimen en el Callao. Esta vez, un conductor fue asesinado a balazos mientras manejaba su unidad, en el cruce del jirón César Vallejo y la calle Eguren, en la urbanización Juan Pablo II.

Según versiones de testigos, el hombre -cuya identidad se desconoce- fue interceptado por un sujeto desconocido, que le disparó varias veces. El chofer perdió la vida al instante, dejando su vehículo con el motor encendido.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde peritos encontraron hasta cuatro casquillos de bala.

Representantes del Ministerio Público también llegaron a este punto, para realizar las diligencias correspondientes, tras lo cual se ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central del Callao.

Se desconocen las causas de este homicidio, aunque no se descarta que se trate de un nuevo ajuste de cuentas perpetrado en la provincia constitucional.



Más homicidios en el Callao

Lamentablemente, este no es un caso aislado en el Callao. De hecho, en la víspera, se registraron dos homicidios en distintos puntos de la provincia constitucional.

En el jirón Vigil, un conductor que descansaba dentro de su vehículo fue asesinado a balazos por un sicario; mientras que, en el asentamiento humano San Juan Bosco, un joven fue acribillado en la puerta de su casa.

Cabe mencionar que, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año, se han registrado siete homicidios en el Callao.

