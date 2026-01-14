Delincuente lanzó artefacto explosivo contra miniván en Carabayllo: atentado dejó al menos cinco heridos

Así quedó la miniván tras el ataque con explosivos. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Siguen los atentados contra transportistas. Esta vez, un delincuente lanzó un artefacto explosivo contra una miniván que estaba estacionada en el Paradero Chaperito, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Camino Real, en el distrito de Carabayllo.

Según testigos consultados por RPP, un hombre llegó al paradero y permaneció sentado en la vereda por varios minutos, cuando de pronto se puso de pie y lanzó el detonante contra la unidad de transporte público.

El artefacto explotó en la parte baja de la miniván, que terminó con las llantas reventadas y con diversos daños en la carrocería.

La explosión dejó al menos cinco heridos, entre pasajeros y transeúntes, quienes fueron afectados por las esquirlas. Estas personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique.



Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos y de los representantes del Ministerio Público.

Todo apunta a que este ataque está vinculado con extorsiones contra esta empresa de transportes, que cubre la ruta Carabayllo-Puente Piedra, en el norte de la capital.

Este atentado se produjo ad portas del paro convocado por diversos gremios de transportistas de Lima y Callao, precisamente en rechazo a las amenazas y a los constantes ataques que sufren por parte de distintas bandas criminales.

