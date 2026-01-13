Nuevo crimen en el Callao: un hombre fue asesinado dentro de su automóvil

El homicidio ocurrió en el jirón Vigil. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles del Callao. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil, en el jirón Vigil, en la provincia constitucional.

Según testigos consultados por RPP, la víctima había aparcado su vehículo a un lado de la calle, cuando de pronto apareció un sujeto desconocido.

El sicario abordó al hombre y, sin mediar palabra, le disparó en reiteradas oportunidades, tras lo cual huyó raudamente con rumbo desconocido.



El conductor murió en el acto.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos hallaron más de diez casquillos de bala.

La víctima mortal fue identificada por la PNP como Bryan Palza Mandamiento.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, pero esto deberá ser dilucidado durante el proceso.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en Lima y Callao, pese al estado de emergencia en vigor. En el distrito de Comas, al norte de la capital, un hombre y su mascota fueron asesinados en un feroz ataque armado.

