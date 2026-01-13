Últimas Noticias
Joven fue asesinado en la puerta de su casa en el Callao: es el segundo homicidio en la región en las últimas horas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La Policía Nacional encontró más de 15 casquillos de bala en la escena del crimen.

Lima
00:00 · 01:48
Callao
Más de 50 asesinatos se han registrado en los primeros días del año, según Sinadef. | Fuente: RPP

El Callao, nuevamente escenario de un hecho de violencia. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en el frontis de su casa, en el asentamiento humano San Juan Bosco, en la provincia constitucional.

Según versiones preliminares, la víctima se encontraba conversando con amigos en la puerta de su vivienda, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces contra la víctima, que murió en el acto. Consumado el crimen, los delincuentes huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron más de 15 casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Armando Valle Rosales, de 29 años. Todo apunta a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser esclarecido con las investigaciones.

El crimen ocurrió en el asentamiento humano San Juan Bosco. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Segundo crimen en el Callao en las últimas horas

Lamentablemente, este no es un caso aislado en el Callao, pese al estado de emergencia en vigor en la provincia constitucional.

En el jirón Vigil, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su automóvil. La víctima había aparcado su vehículo a un lado de la calle, cuando de pronto apareció un sicario que le disparó a sangre fría.

Este homicidio también es investigado como un presunto ajuste de cuentas por la PNP.

Cabe mencionar que, según cifrad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros diez días del año, se han registrado más de 50 asesinatos a nivel nacional. 

