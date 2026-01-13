Joven fue asesinado en la puerta de su casa en el Callao: es el segundo homicidio en la región en las últimas horas

Más de 50 asesinatos se han registrado en los primeros días del año, según Sinadef. | Fuente: RPP

El Callao, nuevamente escenario de un hecho de violencia. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en el frontis de su casa, en el asentamiento humano San Juan Bosco, en la provincia constitucional.

Según versiones preliminares, la víctima se encontraba conversando con amigos en la puerta de su vivienda, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces contra la víctima, que murió en el acto. Consumado el crimen, los delincuentes huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron más de 15 casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Armando Valle Rosales, de 29 años. Todo apunta a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser esclarecido con las investigaciones.

