Segundo grupo de peruanos varados en Bolivia por bloqueos llegó al Perú por vía aérea

El segundo grupo de peruanos que se encontraban varados en Bolivia debido a los bloqueos en dicho país ya se encuentran en Lima, tras llegar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú.

La aeronave, un Boeing 737-500, partió de La Paz aproximadamente a las 8:30 a. m. de este martes y llegó al Grupo Aéreo n. 8, en el Callao, luego de hacer una parada para recargar combustible en La Joya, Arequipa.

En total, 38 compatriotas (14 hombres, 20 mujeres y cuatro menores de edad) arribaron a suelo peruano y fueron recibidos por Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, y el mayor general FAP Roberto Aranda, jefe de la Base Aérea del Callao.

Cabe precisar que un primer grupo, conformado por 34 peruanos, llegó al Perú por vía terrestre el último lunes. Según la Cancillería, el grupo partió a las 11:30 de la mañana (hora peruana) desde La Paz, en compañía de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, y llegaron a Desaguadero (Puno) a las 14:30 horas, donde fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Asimismo, todavía resta un tercer grupo con un número menor de peruanos que aún permanecen en el país vecino, a la espera de ser trasladados a nuestro país por tierra.

Testimonios de peruanos varados

RPP recogió el testimonio de algunos de los connacionales, entre ellos María Napán, quien agradeció la labor del consulado peruano en La Paz por las facilidades otorgadas antes de su traslado a nuestro país y reveló que su esposo formó parte del primer grupo de repatriados.

"(Viajé) a hacer turismo y mi esposo (viajó) a hacer unos trámites de jubilación, porque hemos trabajado 12 años en Bolivia. Fuimos a hacer ese trámite y me sorprendió porque ya no podíamos salir de Bolivia. Mi esposo se vino caminando hasta Desaguadero, pero gracias a Dios sé que ya llegó. Se encuentra bien, muy cansado, pero llegó; gracias a Dios. En cambio, yo no podía caminar. Mi esposo me dejó para que yo pudiera venir", expresó.

En tanto, Aurora Casusol, junto con su hijo, reveló que también llegó a Bolivia el 6 de enero para realizar turismo y se vieron atrapados en medio de la crisis social.

"Fue tormentoso comer, levantar papas, que fue para mí lo más anecdótico, para darle de comer a mi hijo, levantar papas de los manifestantes que estaban cocinando y a veces me decían que comiera. Enseñanzas muy duras, pero que para mí como persona adulta me hacen crear una lección de vida. De aquí para adelante no boto un grano de arroz en mi casa, voy a valorar y sé que todo esto me representa; mi país me representa", sostuvo.

Destacó también la tarea realizada por otros dos compatriotas, Ricardo Romaní y su hija, quienes lograron organizar a los connacionales y establecer comunicación con el consulado peruano en La Paz para coordinar las acciones que devinieron en su llegada a nuestro país.

En su testimonio, Romaní precisó que, tras estar seis días varados, fue su hija, como representante del grupo, quien logró contactar con el cónsul peruano en La Paz, tras lo cual se les envió dinero, comida, y se gestionó el traslado.

"El frío llegaba hasta 20 grados bajo cero. Nos quedamos seis días varados, sin bañarnos, sin comer (...) Tuve que comprar un chip y era muy complicado tratar de contactar", manifestó Romaní.